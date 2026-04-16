Tivù Verità | Claudio Borghi Lega | Svelata la truffa Ue
In un nuovo episodio di Tivù Verità, il senatore Claudio Borghi della Lega viene intervistato da Giorgio Gandola per discutere di accuse riguardanti una presunta truffa dell’Unione Europea. Borghi affronta i dettagli della vicenda, offrendo la sua visione sulla situazione e sui possibili impatti per l’Italia. La conversazione si concentra sulle implicazioni di questa vicenda e sulle reazioni politiche ad essa collegate.
Giorgio Gandola ospita il senatore Claudio Borghi (Lega) per un’analisi senza filtri sulla tempesta che minaccia l’Italia. Tra venti di guerra, crisi energetica e la rigidità glaciale di Ursula von der Leyen, il quadro che emerge è quello di un'Europa a due velocità che gioca con le carte segnate e in cui il nostro Paese è tenuto volutamente in svantaggio. Intanto a Trump non basta più attaccare l'Iran: ora se la prende pure con papa Leone XIV. «La Lega riparte dalla piazza con le proprie proposte per rilanciare l’Italia». Questo lo spirito con cui il sottosegretario a Palazzo Chigi Alessandro Morelli si avvicina alla manifestazione di sabato 18 convocata dalla Lega a Milano.🔗 Leggi su Laverita.info
Borghi: «Svelata la truffa UE» | Tivù Verità
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