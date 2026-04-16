In un nuovo episodio di Tivù Verità, il senatore Claudio Borghi della Lega viene intervistato da Giorgio Gandola per discutere di accuse riguardanti una presunta truffa dell’Unione Europea. Borghi affronta i dettagli della vicenda, offrendo la sua visione sulla situazione e sui possibili impatti per l’Italia. La conversazione si concentra sulle implicazioni di questa vicenda e sulle reazioni politiche ad essa collegate.

Giorgio Gandola ospita il senatore Claudio Borghi (Lega) per un’analisi senza filtri sulla tempesta che minaccia l’Italia. Tra venti di guerra, crisi energetica e la rigidità glaciale di Ursula von der Leyen, il quadro che emerge è quello di un'Europa a due velocità che gioca con le carte segnate e in cui il nostro Paese è tenuto volutamente in svantaggio. Intanto a Trump non basta più attaccare l'Iran: ora se la prende pure con papa Leone XIV. «La Lega riparte dalla piazza con le proprie proposte per rilanciare l’Italia». Questo lo spirito con cui il sottosegretario a Palazzo Chigi Alessandro Morelli si avvicina alla manifestazione di sabato 18 convocata dalla Lega a Milano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Claudio Borghi (Lega): «Svelata la truffa Ue»

Borghi: «Svelata la truffa UE» | Tivù Verità

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