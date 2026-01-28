Kiro Attia, cugino di Aba, parla senza giri di parole dell’omicidio del ragazzo e delle tensioni tra i giovani. Sottolinea la necessità di un intervento deciso contro la violenza dei maranza, senza nascondere le difficoltà di un’integrazione ancora troppo fragile. Le sue parole arrivano in un momento in cui la città cerca di fare i conti con una realtà complicata.

Kiro Attia, cugino di Aba, parla con onestà e lucidità dell’omicidio del ragazzo, dell’integrazione e della violenza tra i giovani. Nato in Egitto e cresciuto in Italia, ribadisce che essere italiano significa rispettare leggi e valori condivisi, denuncia un sistema giuridico troppo permissivo e invita a distinguere tra immigrazione regolare e criminalità. Ho scelto di votare Sì alla riforma costituzionale della giustizia non per spirito di contrapposizione, ma per coerenza istituzionale. Chi, come me, ha attraversato più stagioni del processo - prima da avvocato, oggi da magistrato onorario che esercita le funzioni dell’accusa - avverte con particolare nettezza quando un sistema inizia a richiedere una correzione strutturale, non più rinviabile. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Kiro, cugino di Aba: «Pugno duro contro i maranza»

Approfondimenti su Tivù Verità

La tragica perdita di Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, a La Spezia, ha portato ancora una volta all’attenzione le problematiche legate alla violenza tra giovani.

Le autorità hanno intensificato i controlli nel centro storico e nelle zone della movida, utilizzando sia forze militari che personale in abiti civili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tivù Verità

Argomenti discussi: Delitto La Spezia, sfogo del cugino di Youssef: basta maranza, viva gli agenti.

Ecco una delle ultime puntate del mio programma tivù FvgTech #268 - Fake news e AI: come difendere la verità. Con Gabriele Gobbo e Claudio Michelizza x.com

Appuntamento in 1^ TV assoluta con la nuova fiction "Una nuova vita". Dopo otto anni di carcere, Vittoria è pronta a riprendersi la sua vita… e suo figlio. Tra segreti, indagini e una verità difficile da dimostrare, riuscirà a ricominciare tutto da capo Mercoled facebook