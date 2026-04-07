Ruggero Tita | Luna Rossa ha un team fortissimo Con Caterina Banti abbiamo ancora tanto da dare alla vela olimpica

Durante l’ultima puntata di OA Focus, trasmessa su YouTube, Ruggero Tita ha parlato della squadra di Luna Rossa, definendola molto forte. Ha anche menzionato la collaborazione con Caterina Banti e ha affermato che hanno ancora molto da offrire alla vela olimpica. Tita è stato uno dei protagonisti della puntata, concentrandosi sui successi e sulle prospettive future del team.

Ruggero Tita è stato il grande protagonista dell’ultima puntata di OA Focus, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il 34enne trentino è già entrato nella leggenda dello sport italiano vincendo due ori olimpici e quattro titoli mondiali nel Nacra 17 in coppia con Caterina Banti, ma da qui all’estate del 2028 potrebbe realizzare una duplice impresa strabiliante andando a caccia della Coppa America come timoniere di Luna Rossa e mettendo nel mirino la tripletta a cinque cerchi. “ Devo dire che il nostro binomio ha sempre funzionato proprio in qualità di coppia, quindi abbiamo sempre lavorato molto bene insieme ed è qualcosa di cui entrambi andiamo molto fieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ruggero Tita: “Luna Rossa ha un team fortissimo. Con Caterina Banti abbiamo ancora tanto da dare alla vela olimpica” Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028Potrebbero mancare poco meno di tre settimane al ritorno in gara della magica coppia azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, vincitrice... Leggi anche: Ruggero Tita e Caterina Banti torneranno a competere insieme: “Los Angeles 2028 ci aspetta” Temi più discussi: Ruggero Tita tra Olimpiadi, Luna Rossa e la sfida impossibile: Coppa America o tris d’oro?; NUOTO | Martina Grimaldi: dal bronzo olimpico alla Hall of Fame, la vita dopo il fondo; Golf, che passione!; IndyCar Alabama: Álex Palou domina, errore McLaren costa la vittoria a Lundgaard!. Ruggero Tita tra Olimpiadi, Luna Rossa e la sfida impossibile: Coppa America o tris d’oro?Due ori olimpici, una carriera costruita sulla velocità e sulla precisione, e una nuova fase tutta da scrivere tra ritorni, rivalità interne e sogni ... oasport.it Ruggero Tita: il bivio tra il terzo oro olimpico e la Coppa AmericaIl velista trentino ha affrontato apertamente il tema del suo futuro olimpico, confermando che la decisione di ricomporre la coppia vincente con Caterina Banti in vista di Los Angeles 2028 rappresenta ... it.blastingnews.com OA Sport. . Due ori olimpici, una carriera costruita sulla velocità e sulla precisione, e una nuova fase tutta da scrivere tra ritorni, rivalità interne e sogni ancora più grandi. In questa intervista esclusiva, Ruggero Tita si racconta senza filtri: dalla scelta di tornare in - facebook.com facebook Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028 - x.com