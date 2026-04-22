Dopo 26 anni di attività, Tiscali News chiuderà il 30 aprile. Il sito, fondato nel 2000 da Renato Soru, si ferma dopo essere stato acquisito dal Gruppo Tesselis, che ha deciso di sospendere le pubblicazioni del settore giornalistico. La chiusura di Tiscali News segue la recente cessazione di Wired Italia, contribuendo alla perdita di un'altra testata nell’ambito dell’editoria italiana.

L’editoria italiana perde un altro pezzo. Dopo la chiusura di Wired Italia, il 30 aprile cesserà le pubblicazioni Tiscali News, il sito fondato da Renato Soru nel 2000, ora di proprietà del Gruppo Tesselis che ha deciso di chiudere il settore giornalistico dell’azienda. Il giornale on line visse la sua stagione d’oro a partire dal 2001 con l’arrivo di Giovanni Valentini – già direttore de L’Espresso e fondatore di Repubblica. In quegli anni, il sito tentò il vero salto di qualità con un’ossatura robusta di cronaca e politica e siti verticali tematici di livello. Nel 2003, nonostante il ridimensionamento della redazione e l’addio di Valentini, il sito aveva saputo resistere, mantenendo una sua identità precisa nel panorama mediatico nazionale.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tiscali News chiude dopo 26 anni

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