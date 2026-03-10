Hoepli chiude dopo 156 anni | decisa la liquidazione

La casa editrice Hoepli chiude i battenti dopo 156 anni di attività. Fondata nel 1870 da un editore svizzero, la società ha deciso di procedere con la liquidazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un’epoca per questa storica realtà editoriale. La chiusura coinvolge tutti i reparti e le attività legate alla casa editrice.

Dopo 156 anni finisce la storia della casa editrice Hoepli, fondata nel 1870 dall’editore svizzero Ulrico. Una novantina di dipendenti corrono il rischio di restare disoccupati mentre Milano e l’Italia perdono un patrimonio culturale inestimabile. L’assemblea dei soci di Hoepli SpA, su proposta del consiglio di amministrazione, “all’esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva” oggi pomeriggio dopo poco più di un’ora di riunione ha deliberato lo scioglimento volontario della società e la sua messa in liquidazione. Secondo una nota diffusa dall’azienda “l’attenta valutazione, attuale e prospettica, dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

