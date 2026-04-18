Dopo 106 anni di attività, il negozio Caravaglio ha deciso di chiudere definitivamente i battenti. Un messaggio scritto a mano e affisso in vetrina annuncia la fine dell’esperienza commerciale, rivolgendosi direttamente ai clienti. La comunicazione trasmette un senso di gratitudine e di saluto, con parole scelte con cura e attenzione, in un momento di conclusione di un lungo percorso.

Un messaggio affisso in vetrina, scritto a mano e rivolto ai propri clienti. Ogni parola è stata scelta con attenzione, con il tempo e la cura di chi sa che certe cose non si raccontano in fretta. In quelle righe ci sono un secolo di volti, abitudini e legami che hanno accompagnato la quotidianità di tanti brindisini. È così che il negozio “Caravaglio”, all’angolo tra piazza Vittoria e corso Umberto I, saluta la comunità, dopo 106 anni di attività, abbassando definitivamente le saracinesche nel cuore del centro cittadino. Una chiusura che non ha il tono della cronaca fredda, ma quello di un congedo personale, costruito nel tempo e affidato a poche righe capaci di restituire il senso di una lunga storia condivisa.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Caravaglio chiude e saluta dopo 106 anni di attività

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