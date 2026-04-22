Tirocinanti americani negli ospedali del Veneto orientale rinnovata la convenzione
È stato rinnovato fino al 31 dicembre 2027 l’accordo tra l’Ulss 4 Veneto Orientale e l’associazione americana Eduglobal Associates, che si occupa di organizzare tirocini per studenti statunitensi, soprattutto di fisioterapia, nelle strutture sanitarie della regione. La convenzione permette a questi studenti di svolgere periodi di formazione presso gli ospedali del Veneto orientale, mantenendo attiva la collaborazione tra le due entità.
Rinnovata, fino al 31 dicembre 2027, la collaborazione tra l'Ulss4 Veneto Orientale e l'associazione no-profit americana Eduglobal Associates, specializzata in fornire a studenti statunitensi, in particolare studenti di fisioterapia, soggiorni formativi in strutture sanitarie italiane. Clicca qui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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