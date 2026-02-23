La Prefettura ha rinnovato il contratto con la Croce Rossa per gestire i servizi di assistenza e accoglienza dei migranti al porto di Marina di Carrara. La decisione deriva dalla necessità di garantire un supporto continuo durante tutte le fasi dello sbarco, dalla prima accoglienza alle procedure di identificazione. La Croce Rossa continuerà a coordinare l’accoglienza, assicurando assistenza immediata a chi arriva in Italia via mare. La gestione diretta mira a migliorare l’efficienza dell’accoglienza.

Rinnovata dalla Prefettura, con un affidamento diretto, la gestione dei servizi connessi alla prima assistenza ed accoglienza delle persone migranti che arrivano nel porto di Marina di Carrara dal primo arrivo fino alla conclusione delle procedure di sbarco. Il 6 febbraio è stata firmata la determina che rinnova la convenzione con la Croce Rossa italiana. Un atto che muove dalla considerazione che il Porto di Marina di Carrara è stato periodicamente individuato quale “Porto sicuro” dal Ministero dell’Interno per l’approdo di navi di Ong che trasportano migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. La convenzione era sta sottoscritta il 18 gennaio 2024 tra la prefettura e il Comitato Regionale Toscana della Cri per la durata di un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Trasporto sociale, rinnovata la convenzione: servizi gratuiti per cure e scuolaÈ stato rinnovato il protocollo tra il Comune di Ferrara e Auser Ferrara Onlus, che garantisce servizi di trasporto sociale gratuiti.

Convenzione triennale tra balneari e Croce RossaGli stabilimenti balneari di Cesenatico e la Croce Rossa Italiana rafforzano la collaborazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rinnovata a Croce Rossa la convenzione sui servizi di assistenza e accoglienza; Croce Rossa Catanzaro, conclusi tre corsi di formazione.

Lidl Italia: rinnovata la collaborazione solidale con la Croce Rossa con la donazione di un panettone per ogni acquistoBonifazi (Lidl Italia): Dal 2018, il Panettone Deluxe funge da moltiplicatore di valore: abbiamo donato quasi mezzo milione di panettoni che hanno generato risorse economiche a sostegno di CRI. La ... affaritaliani.it

Croce Rossa Catanzaro, conclusi tre corsi di formazione fotoConcludono tre corsi di formazione BLSD e Operatore Sociale promossi dalla Croce Rossa di Catanzaro per rafforzare gli interventi sanitari e il supporto alle fasce fragili sul territorio. catanzaroinforma.it

In occasione della #Run4Care di #Sassuolo, insieme alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo abbiamo dedicato uno spazio ai più piccoli Giochi e attività educative per parlare di prevenzione, aiuto e solidarietà Insieme possiamo fare x.com

Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross - facebook.com facebook