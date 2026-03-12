Darsena Toscana rinnovata la convenzione per il presidio di pronto soccorso

L'Autorità portuale ha confermato il rinnovo della convenzione con diverse associazioni del terzo settore fino alla fine del 2026. La collaborazione riguarda il mantenimento di un presidio di pronto soccorso stabile in Darsena Toscana, gestito da gruppi come Svs, Croce Rossa Italiana Livorno e varie Misericordie. La decisione coinvolge tutte le organizzazioni coinvolte nel servizio di emergenza e soccorso nel porto.

L'Autorità portuale ha rinnovato, per tutto il 2026, la convenzione con le associazioni del terzo settore (Svs, Croce Rossa Italiana Livorno, Misericordia Livorno, Misericordia di Montenero e Misericordia di Antignano) per l'apprestamento di un presidio fisso di emergenza e soccorso in Darsena Toscana. La Convenzione era stata già stipulata, ma soltanto in via sperimentale in considerazione dei positivi risultati ottenuti e del favorevole riscontro avuto sia dai lavoratori che dalle istituzioni locali, era stata implementata e resa maggiormente aderente alle esigenze del porto.

