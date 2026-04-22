Tiro a volo Marco Coco sfiora la vittoria nello skeet junior a Il Cairo Quarta Eleonora Ruta

Nella prima giornata delle finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo, si sono disputate le gare di skeet a Il Cairo. Marco Coco si è classificato al secondo posto nello skeet individuale maschile, sfiorando la vittoria. Nell’altra finale, Eleonora Ruta ha concluso al quarto posto nello skeet femminile. Le competizioni si sono svolte nella capitale egiziana, con i giovani atleti italiani in evidenza.

Arriva un podio per l’Italia nelle prime finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto: Marco Coco è secondo nello skeet individuale maschile, mentre si ferma al quarto posto Eleonora Ruta nello skeet individuale femminile. Nello skeet maschile arriva il successo del britannico Denzil Jago Grose, che nel duello conclusivo, al termine dei 36 piattelli regolamentari beffa di misura l’ azzurrino Marco Coco, battuto per 31-30. Gradino più basso del podio per il finlandese Lassi Akseli Matias Kappinen, escluso a quota 2832, mentre chiude quarto l’indiano Ishaan Singh Libra, eliminato con 2428.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Marco Coco sfiora la vittoria nello skeet junior a Il Cairo. Quarta Eleonora Ruta Notizie correlate Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del CairoArrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026... Leggi anche: Tiro a volo, Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior ISSF 2026 Contenuti di approfondimento Si parla di: Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del Cairo; Tiro a volo, Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior ISSF 2026. Tiro a volo, Marco Coco sfiora la vittoria nello skeet junior a Il Cairo. Quarta Eleonora RutaArriva un podio per l’Italia nelle prime finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto: Marco Coco è secondo nello skeet individuale ... oasport.it