Tiro a Volo Coppa del Mondo Junior | Marco Coco d’Argento nello Skeet al Cairo

Nella tappa egiziana della Coppa del Mondo Junior di tiro a volo 2026, un atleta italiano ha conquistato la medaglia d’argento nello skeet. La competizione si è svolta al Cairo, con diversi giovani tiratori provenienti da varie nazioni. L’evento ha visto sfidarsi con attenzione e precisione i partecipanti, portando alla conclusione con un risultato di rilievo per la squadra italiana.

La tappa egiziana della Coppa del Mondo junior di tiro a volo 2026 si apre con un risultato importante per la delegazione italiana. Sulle pedane del Cairo, le prime finali di skeet individuale hanno consegnato agli azzurri una medaglia d’argento nella competizione maschile e un piazzamento a ridosso del podio in quella femminile. Il protagonista della spedizione maschile in Egitto è stato Marco Coco, il quale ha conquistato la seconda posizione al termine di una finale estremamente tesa. L’atleta tricolore è arrivato ad un soffio dal primo posto, cedendo il passo soltanto nell’atto conclusivo, totalizzando trenta piattelli validi sui trentasei previsti dal regolamento.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a volo, Marco Coco sfiora la vittoria nello skeet junior a Il Cairo. Quarta Eleonora RutaArriva un podio per l’Italia nelle prime finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento a Il Cairo, in... Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del CairoArrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del Cairo; Gli Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior; Matteo Bragalli convocato per la Coppa del Mondo Junior; Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo Femminile 2027: riepilogo quarta giornata. Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: azzurri in massa in Kazakistan. C’è Silvana StancoDopo l'opening act di Tangeri in Marocco di qualche settimana fa, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo è pronta a tornare in scena, dal 2 all'11 maggio ... oasport.it Tiro a volo, l'Italia schiera 16 azzurri per la Coppa del Mondo di AlmatyLa nazionale italiana di tiro a volo si prepara per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma dal 2 all’11 maggio ad Almaty, in Kazakistan. Dopo l'esordio stagionale a Tangeri, il grup ... it.blastingnews.com VIOLA BATTISTELLA IN NAZIONALE Parteciperà alla Coppa del Mondo in Cina. facebook