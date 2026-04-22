tiene in braccio i tre figli e si getta dal balcone di casa a catanzaro muoiono due bambi

Nella notte a Catanzaro, una donna è salita al terzo piano di un edificio e si è gettata nel vuoto tenendo in braccio i suoi tre figli. L’incidente ha causato la morte di due bambini, mentre la donna è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non sono riusciti a salvare i bambini. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

AGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. A Catanzaro il bilancio è di tre morti e un ferito grave. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Il luogo della tragedia a Catanzaro . Sul posto,i n via Zanotti Bianco, sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

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