Le ultime ore di calciomercato si fanno più intense. Il Milan sta monitorando attentamente le possibilità di rafforzarsi, con Tiago Gabriel che entra nella lista dei potenziali acquisti. Igli Tare continua a seguire ogni mossa, pronto a sorprendere con un colpo last-minute.

Le ultime ore di calciomercato si fanno sempre più calde. Igli Tare osserva incessantemente quale colpo, anche last-minute, regalare ad Allegri. Il tempo stringe, ma la richiesta di un centrale sta diventando sempre più assillante e un altro nome si aggiunge alla lista. Tiago Gabriel del Lecce entra a far parte dei candidati. Il suo valore di mercato e il buon rapporto con la società salentina potrebbero aiutare le richieste rossonere. Milan, serve precauzione. Dal 2 gennaio, la rosa è aumentata di un solo slot. Più che preoccupare la quantità di elementi per ogni reparto, preoccupa la stagione che si affaccia da qui fino a maggio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, precauzione e mercato: Tiago Gabriel entra nel radar

Nel contesto della vigilia della sfida tra Juventus e Lecce, il focus si è spostato sulla stabilità del mercato dei salentini.

Milan, nuovo nome per la difesa. Moretto: Sondaggio per Aké del City. Da capire se può diventare un'opportunità in questi ultimi giorni di mercatoMatteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul mercato di gennaio del Milan che avrebbe messo nel mirino il difensore olandese classe 1995 ... milannews.it

Il mercato del Milan è ancora aperto: Attenzione a NkunkuPotrebbe non essere chiuso il mercato di gennaio del Milan: in particolare, attenzione alla situazione Nkunku. I dettagli ... milanlive.it

90' | Lecce-Lazio 0-0 Ammonizione Lecce: Tiago Gabriel stende Ratkov a campo aperto #laziopress #seriea #LecceLazio x.com

I NUMERI DI TIAGO GABRIEL: STA DIVENTANDO DAVVERO UNA SOLIDA REALTÀ (a cura di Patrizio Negro) Il radar fotografa il rendimento attuale di Tiago Gabriel, che nella stagione 2025/26 con il Lecce, a soli 21 anni, ha già collezionato 1632 minuti in facebook