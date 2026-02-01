Benzema svolta per il giocatore accostato alla Juve sta firmando con questa squadra Ecco tutti i dettagli

Karim Benzema sta scegliendo di firmare con un’altra squadra, lasciando perdere l’ipotesi di passare alla Juventus. La trattativa tra il francese e i bianconeri si è conclusa, e ora il calciatore si appresta a mettere nero su bianco con un’altra società. La Juve, quindi, deve voltare pagina e cercare altre soluzioni offensive.

Benzema, la suggestione Juventus non si trasforma in realtà per il francese. Il giocatore è un passo dalla firma con l'Al-Hilal. I dettagli. Il calciomercato arabo continua a regalare colpi di scena. Al centro dei riflettori in queste ore c'è l'ex Real Madrid, il cui futuro sembra ormai lontano dalla sua attuale destinazione per abbracciare un nuovo, ambizioso progetto tecnico. Come riferito da Schira, il passaggio di Karim Benzema all'Al-Hilal dall'Al-Ittihad è nella fase finale, un'operazione che riscriverebbe gerarchie e ambizioni del calcio mediorientale. Dopo mesi caratterizzati da alti e bassi e qualche frizione ambientale con l'Al-Ittihad, il campione francese ha espresso il desiderio di cambiare aria, pur rimanendo all'interno del campionato saudita.

