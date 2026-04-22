Thuram una sentenza all’Allianz Stadium | quel dettaglio sui gol segnati con la Juventus non è passato inosservato

In un recente incontro allo stadio, Thuram si è distinto per un dettaglio riguardante i gol segnati contro la Juventus. La partita ha attirato l’attenzione su questo aspetto, che ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Nessun altro elemento ha avuto lo stesso rilievo, rendendo evidente come quel particolare sui gol abbia attirato l’attenzione durante l’evento.

di Marco Baridon Thuram si sta dimostrando una vera e propria sentenza all’Allianz Stadium: c’è un dato sui gol segnati con la Juventus non è passato inosservato. Nel cuore del centrocampo della Juventus, c’è un giocatore che ha trovato nella propria casa calcistica un vero e proprio talismano. Stiamo parlando di Khéphren Thuram che, dal suo arrivo nel massimo campionato italiano, ha dimostrato di avere un feeling del tutto speciale con l’impianto bianconero. Le statistiche parlano chiaro e certificano un rendimento casalingo assolutamente eccezionale, capace di fare la differenza negli equilibri della squadra e di regalare punti preziosi alla compagine bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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