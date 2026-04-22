the mandalorian questo temutissimo personaggio era al centro della stagione 4 cancellata

Il personaggio di The Mandalorian, molto apprezzato dal pubblico, era al centro della pianificazione della quarta stagione, che tuttavia è stata cancellata. Il produttore e autore della serie, Jon Favreau, ha recentemente condiviso alcuni dettagli su cosa avrebbe trattato il nuovo capitolo, senza però entrare troppo nello specifico. La decisione di interrompere lo sviluppo di questa stagione ha suscitato interesse tra gli appassionati.

Il produttore e autore dello show Jon Favreau ha svelato cosa avrebbe raccontato la quarta stagione della serie che poi è stata messa da parte e trasformata in un lungometraggio per il cinema Esattamente tra un mese uscirà al cinema The Mandalorian & Grogu, lungometraggio tratto dalla serie The Mandalorian che riporterà la saga di Star Wars al cinema dopo anni di assenza. Tuttavia, è ormai noto che il film è una sorta di quarta stagione dello show Disney+, ma i piani inizialmente previsti sono rapidamente cambiati in favore di un film. Recentemente, Jon Favreau, produttore e creatore della serie, ha provato a spiegare cosa avrebbe raccontato l'eventuale quarta stagione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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