The Acolyte uno Yoda cattivo era nei piani della Stagione 2 cancellata

Da movieplayer.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autrice della serie cancellata ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars ha condiviso alcune idee che sarebbero state sviluppate nella seconda stagione di The Acolyte. La serie, disponibile su Disney+, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico fin dal suo debutto, e tra i piani mai portati a termine c'era anche l'introduzione di un personaggio ispirato a Yoda in una versione oscura.

L'autrice della serie ormai cancellata e ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars ha stuzzicato i fan con alcune delle sue idee che sarebbero state approfondite in una seconda stagione The Acolyte ha diviso l'opinione pubblica fin dal debutto su Disney+. Purtroppo, la serie è stata anche oggetto di un evidente bombardamento di recensioni negative nei giorni precedenti la sua uscita, mentre i membri del cast di sesso femminile e non bianchi hanno subito abusi e insulti online. La serie ha apportato alcuni cambiamenti significativi al canone di Star Wars, e questo è sempre un rischio per un franchise così amato dal pubblico. La notizia della cancellazione di The Acolyte: La seguace non è stata una grande sorpresa, ma l'assenza di una seconda stagione significa che molti filoni narrativi sono . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

the acolyte uno yoda cattivo era nei piani della stagione 2 cancellata
© Movieplayer.it - The Acolyte, uno Yoda cattivo era nei piani della Stagione 2 cancellata

Un «Covid» era nei piani di Epstein e Gates«Ho pensato molto alla domanda che hai fatto a Bill Gates, “come possiamo liberarci di tutti questi poveri” e avrei una risposta per te», scriveva un...

Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio Un presunto ladro è morto nella serata di venerdì 13 febbraio, mentre fuggiva dalla scena di un furto, a Policiano, nella parte sud del comune di...

Contenuti e approfondimenti su The Acolyte.

the acolyte the acolyte uno yodaThe Acolyte, uno Yoda cattivo era nei piani della Stagione 2 cancellataL'autrice della serie ormai cancellata e ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars ha stuzzicato i fan con alcune delle sue idee che sarebbero state approfondite in una seconda stagione ... movieplayer.it

Is Yoda In Star Wars: The Acolyte?Yoda was a key figure during the High Republic era, still possessing his position as a Grand Master of the Jedi Order. Yoda's appearance in The Acolyte is not confirmed, with the Grand Master rarely ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.