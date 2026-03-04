the acolyte uno yoda cattivo era nei piani della stagione 2 cancellata

L'autrice della serie cancellata ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars ha condiviso alcune idee che sarebbero state sviluppate nella seconda stagione di The Acolyte. La serie, disponibile su Disney+, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico fin dal suo debutto, e tra i piani mai portati a termine c'era anche l'introduzione di un personaggio ispirato a Yoda in una versione oscura.

L'autrice della serie ormai cancellata e ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars ha stuzzicato i fan con alcune delle sue idee che sarebbero state approfondite in una seconda stagione The Acolyte ha diviso l'opinione pubblica fin dal debutto su Disney+. Purtroppo, la serie è stata anche oggetto di un evidente bombardamento di recensioni negative nei giorni precedenti la sua uscita, mentre i membri del cast di sesso femminile e non bianchi hanno subito abusi e insulti online. La serie ha apportato alcuni cambiamenti significativi al canone di Star Wars, e questo è sempre un rischio per un franchise così amato dal pubblico. La notizia della cancellazione di The Acolyte: La seguace non è stata una grande sorpresa, ma l'assenza di una seconda stagione significa che molti filoni narrativi sono . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

