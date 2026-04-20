Nel febbraio 2023, il creatore di The Mandalorian ha annunciato di aver completato le sceneggiature per la quarta stagione dello show. Questa conferma arriva dopo mesi di attesa da parte dei fan, che ora conoscono con certezza i piani per la nuova stagione. La notizia indica che lo sviluppo della serie prosegue senza interruzioni, con la produzione che si avvicina alla fase di riprese.

Nel febbraio 2023, il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, confermò di aver già terminato le sceneggiature per la quarta stagione. Più tardi, nello stesso anno, allo Star Wars Celebration, la Lucasfilm confermò che si trattava di una trama in corso che sarebbe culminata in un film ambientato nell’era del “Mandoverse” diretto da Dave Filoni, pupillo di George Lucas. Poi, quasi un anno dopo, i piani cambiarono: la Lucasfilm annunciò The Mandalorian and Grogu , un nuovo film di Star Wars con Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) e Grogu. L’ipotesi generale era che Favreau, regista del film, avesse semplicemente adattato le sceneggiature della quarta stagione per il grande schermo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La svolta della quarta stagione di The Mandalorian cambia tutto; lo conferma il creatore

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