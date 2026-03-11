Aisla | Terzo settore non supplenza del welfare ma infrastruttura del Paese

Il rappresentante di Aisla ha dichiarato che il Terzo settore non rappresenta semplicemente un insieme di organizzazioni che forniscono servizi sociali, ma si configura come un'infrastruttura civile fondamentale per il Paese. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 11 marzo. La definizione mira a sottolineare il ruolo strutturale e insostituibile di queste organizzazioni nel contesto nazionale.

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - "Il Terzo settore non è soltanto un sistema di organizzazioni che offre servizi sociali, ma una vera infrastruttura civile del Paese". E' questo il messaggio portato al Senato da Pina Esposito, segretario nazionale di Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenuta ieri al confronto 'Oltre le appartenenze' dedicato al ruolo del Terzo settore nella coesione sociale. "Quando parliamo di Terzo settore - ha spiegato - usiamo spesso parole tecniche: servizi, volontariato, welfare. Ma se dovessi sceglierne una sola, direi cura. La cura delle persone quando la vita diventa fragile e la cura delle relazioni quando il sistema rischia di frammentarsi.

