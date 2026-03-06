finanziamento agevolato 110 domande in due giorni

In meno di 48 ore dal lancio del bando, le imprese marchigiane hanno presentato 110 domande di finanziamento agevolato, chiedendo complessivamente 22,5 milioni di euro alla Bei. La Regione ha messo a disposizione 2,7 milioni di contributi a fondo perduto, mentre le richieste superano di gran lunga le risorse disponibili.

In meno di due giorni dal lancio del bando, le imprese marchigiane hanno presentato 110 domande di finanziamento agevolato per un totale di 22,5 milioni richiesti alla Bei, a fronte di 2,7 milioni di contributi a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione. Ogni euro regionale ha così attivato 8,3 euro di finanziamenti. Il bando, aperto lunedì 2 marzo, rientra nel programma Bei EU Blending, frutto di una collaborazione avviata nel 2024 tra Regione Marche e Banca europea degli investimenti per sostenere investimenti produttivi, transizione tecnologica, digitale ed ecologica. I finanziamenti sono erogati attraverso le banche di credito cooperativo, con una rete di 162 sportelli regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

