Il bilancio della Regione Campania prevede due interventi specifici con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, destinati a sostenere il Terzo settore e a promuovere l’imprenditoria femminile. Errico, rappresentante di Forza Italia, ha annunciato che i fondi saranno utilizzati per rafforzare il tessuto sociale ed economico della regione, con un focus particolare su questi settori.

Tempo di lettura: 2 minuti Due interventi mirati, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, per rafforzare il tessuto sociale ed economico della Campania. È questa la direttrice lungo cui si muovono alcuni degli emendamenti alla legge di stabilità regionale 2026-2028 presentati dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico. Il primo provvedimento introduce l’istituzione del “Fondo per il sostegno degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS con sede in Campania”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2026. L’obiettivo è sostenere concretamente le attività degli enti impegnati nel sociale, in una fase segnata da importanti cambiamenti normativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bilancio Regione Campania, Errico (FI): “Sostegno al Terzo settore e nuovo impulso all’imprenditoria femminile”

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