Due emendamenti approvati nel bilancio della Regione Campania prevedono uno stanziamento di 2,5 milioni di euro destinati a sostenere il Terzo settore e a promuovere l’imprenditoria femminile. La proposta, presentata da un rappresentante di Forza Italia, mira a rafforzare il tessuto sociale e a favorire lo sviluppo economico nel territorio regionale.

Il primo provvedimento introduce l’istituzione del “Fondo per il sostegno degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS con sede in Campania”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2026. La misura punta a sostenere concretamente le attività degli enti impegnati nel sociale, in una fase caratterizzata da importanti cambiamenti normativi. Il primo provvedimento introduce l’istituzione del “Fondo per il sostegno degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS con sede in Campania”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2026. La misura punta a sostenere concretamente le attività degli enti impegnati nel sociale, in una fase caratterizzata da importanti cambiamenti normativi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Bilancio Regione Campania, Errico (FI): “Sostegno al Terzo settore e impulso all’imprenditoria femminile”

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