A Milano, il 22 aprile 2026, è stata scoperta una chat appartenente a un gruppo di estremisti di destra antisemiti che aveva adottato simboli e riferimenti stilistici riconducibili al movimento neofascista fondato nel 1978. Il nome del gruppo nella chat richiamava quello di un'organizzazione degli anni '70, creando un collegamento evidente con il passato. La piattaforma digitale era utilizzata per discutere di azioni da compiere.

Milano, 22 aprile 2026 – I simboli e i riferimenti stilistici rimandavano chiaramente al gruppo Terza Posizione, il movimento di matrice neofascista fondato nel 1978 a Roma da Giuseppe Dimitri, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi. E proprio quello era il nome della chat Telegram gestita da un diciannovenne italo-albanese residente a Pavia, che all'alba del 22 aprile si è visto notificare un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip Rossana Mongiardo: il ragazzo è accusato di istigazione a delinquere finalizzata alla discriminazione razziale e religiosa e di propaganda della minimizzazione della Shoah e apologia del genocidio del popolo ebraico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terza Posizione, la chat di estremisti di destra antisemiti (con il nome copiato ai neri anni ‘70) che voleva passare all’azione

Notizie correlate

Leggi anche: Morto Mario Merlino, neofascista di Avanguardia Nazionale che si voleva far passare per anarchico

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo CalendaManca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Andrea Verona conquista la sua prima gara agli Assoluti d’Italia di Enduro; SERIE A2 ELITE’: IL LECCO OK, ORA ARRIVANO I PLAYOFF E SI PARTE DALLA TERZA POSIZIONE; Campionati Italiani di salto ostacoli ACME: Giuseppe Rolli rimane in testa alla classifica provvisoria dopo la seconda prova degli Assoluti; Taranto, pareggio d’oro.

C.I. REGNO VERDE. . Premiazione Gran Premio – La vittoria di questa formidabile gara è di Giovanni Giuliani in sella a Oakley Van't Heike. Secondo posto per Adriano Di Canto con Leonardo Van't Roosakker. La terza posizione è di Gianluca Quond - facebook.com facebook