Morto Mario Merlino neofascista di Avanguardia Nazionale che si voleva far passare per anarchico

È morto Mario Merlino, 81 anni, noto per aver militato negli ambienti neofascisti degli anni Sessanta e poi aver cercato di farsi passare per anarchico. La sua vita ha attraversato diverse sigle politiche, ma pochi ricordano che si era sempre schierato con le idee di destra estrema. La sua scomparsa chiude un capitolo di inquietudine e contraddizioni nel panorama politico italiano.

Merlino aveva 81 anni. Militante neofascista negli anni Sessanta, si spostò negli ambienti anarchici. Fu imputato e poi assolto nel processo per la Strage di Piazza Fontana. È morto a Roma Mario Merlino, uno dei protagonisti degli scontri di Valle Giulia nel 1968. È scomparso giovedì 11 dicembre Sigfrido Filippi, figura nota nel panorama delle manifestazioni fiorentine.

