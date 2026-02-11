L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd | pronta a passare con Azione di Carlo Calenda

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini sta per lasciare il Pd. La decisione sarà annunciata ufficialmente lunedì con una conferenza a Bruxelles. Gualmini si prepara a passare con Azione di Carlo Calenda, lasciando alle spalle il partito di cui faceva parte. La notizia circola da giorni, ma l’annuncio definitivo è ormai alle porte.

Manca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. L’eurodeputata Elisabetta Gualmini lascia il Partito democratico. La notizia arriva da diverse fonti parlamentari. L’eurodeputata bolognese, dell’area riformista dem, sarebbe pronta ad aderire ad Azione, il partito di Carlo Calenda, e a passare dal gruppo dei Socialisti e democratici a quello di Renew Europe. Gualmini diventerebbe così la prima europarlamentare italiana della compagine liberale: alle scorse Europee infatti né la lista Stati Uniti d’Europa (composta dai renziani e +Europa), né Azione riuscirono a superare la soglia di sbarramento del 4% per entrare all’Europarlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo Calenda Approfondimenti su Elisabetta Gualmini Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione Elisabetta Gualmini lascia il Pd. Elisabetta Gualmini pronta a lasciare il Pd: cosa sta succedendo Elisabetta Gualmini si prepara a lasciare il Pd. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Elisabetta Gualmini Argomenti discussi: L'Europa e gli Imperi del XXI secolo: in sala Agnelli incontro con Elisabetta Gualmini e Sofia Ventura; L’Europa nel mondo che cambia: a Ferrara un confronto sulle nuove sfide globali; E allora eravamo tutti fascisti.... La sinistra contro Schlein, che accomuna chi vota Sì a Casapound; I fascisti votano Sì. Ma il post del Pd manda in tilt i dem. Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da AzioneElisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare, secondo quanto appreso dal Foglio, ufficializzerà l'uscita dalla delegazione dem al Parlamento europeo in una conferenza stampa organizzata lunedì ... ilfoglio.it Pd, scossa ai vertici del partito. L'europarlamentare Gualmini lascia Schlein per Azione? A rischio anche Delrio. RumorScossa all'interno del Partito Democratico. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani , Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd, sarebbe pronta a lasciare Elly Schlein per Azione. La mossa dovrebbe ... affaritaliani.it Elisabetta Gualmini, relatrice della direttiva Ue sui #Riders: "Per i rider l'Ue ha fatto il suo, ma nessuno Stato ratifica la direttiva" #Glovo x.com “L’Europa e gli Imperi del XXI secolo”: in sala Agnelli incontro con Elisabetta Gualmini e Sofia Ventura - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.