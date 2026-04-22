Terza Missione Rekhover-Science a Technotown
Domenica 26 aprile, Villa Torlonia ospiterà un evento del progetto Terza Missione "Rekhover-Science", promosso dal Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma.Presso Technotown, Hub della scienza creativa di Roma Capitale, verranno presentati i nuovi kit laboratoriali.🔗 Leggi su Romatoday.it
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