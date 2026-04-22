Scienza creativa in corsia | il progetto REKHOVER arriva a Technotown

È stato presentato ufficialmente a Technotown il progetto REKHOVER, che include i kit didattici REKHOVER-Science. Questi strumenti tattili sono stati ideati per supportare l’apprendimento delle Scienze della Terra agli studenti ospedalizzati. La iniziativa mira a offrire materiali didattici pratici e coinvolgenti, adattati alle esigenze di chi si trova in ospedale. La consegna dei kit rappresenta un passo concreto per integrare l’educazione in contesti sanitari.

Cosa: Presentazione ufficiale dei kit didattici REKHOVER-Science, innovativi strumenti tattili pensati per l’apprendimento delle Scienze della Terra da parte degli studenti ospedalizzati.. Dove e Quando: Technotown, presso Villa Torlonia, domenica 26 aprile a partire dalle ore 15.00.. Perché: Per promuovere un modello educativo inclusivo che abbatte le barriere fisiche dell’ospedalizzazione, trasformando lo studio scientifico in un’esperienza tattile, stimolante e condivisa.. La scienza, quando incontra la solidarietà, diventa uno strumento di emancipazione straordinario. Domenica 26 aprile, la splendida cornice di Villa Torlonia ospita un evento di grande rilievo sociale e scientifico: la presentazione di REKHOVER-Science.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Scienza creativa in corsia: il progetto REKHOVER arriva a Technotown Notizie correlate Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza Leggi anche: “Vitae”, il progetto ideato dalla stilista e direttrice creativa Vanessa Foglia