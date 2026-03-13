Una missione italiana in Cile sta contribuendo a rafforzare la presenza del paese nel settore della big science. Nell’oscurità del punto più remoto del pianeta, in quella regione del cielo australe che l’Europa monitora da lontano, si svolgono attività che coinvolgono ricerca, industria e diplomazia scientifica. Questa operazione rappresenta un momento chiave per l’Italia nel campo delle grandi scoperte scientifiche.

Nel punto più remoto e buio del pianeta – là dove l’Europa osserva il cielo australe – si misura oggi una partita strategica che intreccia ricerca, industria e diplomazia scientifica. La missione istituzionale guidata dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini (in Cile per partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Kast, in rappresentanza del governo italiano) e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Roberto Ragazzoni nei siti dello European Southern Observatory nel deserto di Atacama, in Cile, racconta molto più di una visita tecnica: segna il posizionamento dell’Italia nella geografia globale della conoscenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La missione di Bernini in Cile rafforza la partita italiana nella big science

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