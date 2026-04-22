Nella notte sulla SP 90, vicino a Nomi, un’auto ha dovuto fermarsi bruscamente quando un orso ha attraversato improvvisamente la strada. L’episodio si è verificato intorno all’una, creando una situazione di forte tensione per il conducente. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’evento ha causato un’interruzione temporanea del traffico nella zona.

Un automobilista che percorreva la SP 90 nei pressi di Nomi è rimasto coinvolto in un episodio di forte tensione durante la notte scorsa, intorno all’una, quando un esemplare di orso ha attraversato improvvisamente la carreggiata. Il conducente è stato costretto a una frenata d’emergenza per evitare lo scontro con l’animale, che si trovava sulla strada che costeggia il versante destro dell’Adige. L’evento ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco volontari, dopo che la segnalazione era stata inoltrata tramite il numero di emergenza 112, mentre il Corpo Forestale Provinciale ha preso in carico la gestione della pratica per avviare i necessari controlli sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore sulla SP 90: frenata d’emergenza per un orso in Vallagarina

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