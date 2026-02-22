90 km h e nessuna frenata | 2 anni per l’omicidio sulle strisce

Un uomo ha ricevuto una condanna di due anni di reclusione per aver causato la morte di un ex consigliere, senza frenare dopo averlo investito sulle strisce pedonali. La causa principale è stata la sua velocità di 90 kmh e l’assenza di tentativi di frenata. Il fatto si è verificato in una zona trafficata, dove un testimone ha assistito alla scena. La decisione riflette le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida.

L’Ombra della Marecchiese: Due Anni a un Condannato per la Morte di un Ex Consigliere e un Riflesso sulla Giustizia e la Sicurezza Stradale. La sentenza è arrivata, ponendo fine a un capitolo doloroso per la comunità di Santarcangelo di Romagna e per i familiari di Massimiliano Crivellari. Un automobilista di origine marocana, quarantunenne, è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa, per aver causato la morte dell’ex consigliere comunale in un incidente avvenuto il 26 novembre 2024 sulla strada Marecchiese, all’altezza di Pietracuta di San Leo. La decisione del giudice dell’udienza preliminare di Rimini ha anche stabilito un risarcimento a favore dei familiari della vittima, quantificato in sede stragiudiziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

