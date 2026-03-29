Nella serata del 27 marzo, una frana ha causato la chiusura della strada provinciale 90 a Fossacesia. Il tratto interessato è stato immediatamente interdettato al traffico per consentire gli interventi di messa in sicurezza. La strada rimane chiusa in attesa di ulteriori verifiche e di eventuali lavori di ripristino.

La strada provinciale 90 è interdetta al traffico a Fossacesia dopo uno smottamento verificatosi nella serata del 27 marzo. Forti piogge hanno causato una frana di argilla che ha invaso la carreggiata prima del centro abitato di Villa Scorciosa. I carabinieri sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area colpita dal cedimento del terreno. L’amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza e invita i cittadini a evitare la zona interessata dall’instabilità geologica. Il peso della terra sul tessuto locale. L’evento si colloca in un contesto dove le precipitazioni intense mettono alla prova la resilienza delle infrastrutture viarie abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frana a Fossacesia: la SP 90 chiusa per smottamento

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