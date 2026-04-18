Cinque lupi morti nel Parco sospetto veleno scuote l’Abruzzo intero

Nell’area protetta tra Alfedena e Pescasseroli, in Abruzzo, sono stati trovati cinque lupi morti. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. La causa del decesso non è ancora stata confermata, ma si sospetta l’uso di veleno. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire quanto accaduto e tutelare la fauna selvatica della zona.

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