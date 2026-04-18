Cinque lupi morti nel Parco sospetto veleno scuote l’Abruzzo intero

Da abruzzo24ore.tv 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area protetta tra Alfedena e Pescasseroli, in Abruzzo, sono stati trovati cinque lupi morti. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. La causa del decesso non è ancora stata confermata, ma si sospetta l’uso di veleno. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire quanto accaduto e tutelare la fauna selvatica della zona.

Roma - Il caro energia e le tensioni internazionali spingono verso l’alto i costi di produzione e. Chieti - Lo psichiatra contesta le valutazioni tecniche emerse nelle analisi sui minori e difende la. L'Aquila - Dopo anni di ricostruzione e attesa, il Teatro San Filippo torna alla città: istituzioni e. Nuovo ritrovamento nell’area protetta tra Alfedena e Pescasseroli riaccende l’allarme: indagini in corso, sequestri effettuati e timori per altre specie protette coinvolte Nuovo episodio allarmante nel cuore dell’Abruzzo, dove cinque esemplari di lupo sono stati rinvenuti senza vita nel territorio comunale di Alfedena, all’interno dell’area contigua del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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