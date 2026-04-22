Terrore alla metro Lotto | aggredito con un martello per un biglietto

Un operatore dell’Azienda Trasporti Milanesi è stato ferito al fianco da un colpo di martello ieri pomeriggio presso la stazione della metropolitana Lotto, a Milano. L’aggressione è avvenuta dopo un episodio legato alla mancanza di un titolo di viaggio. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’attacco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un operatore dell’Azienda Trasporti Milanesi è stato ferito al fianco da un colpo di martello ieri pomeriggio presso la stazione della metropolitana Lotto, a Milano, dopo una violenta aggressione scatenata dalla mancanza di un titolo di viaggio. L’episodio, avvenuto poco prima delle ore 15:00, ha protagonista un uomo di nazionalità brasiliana che, dopo essere sceso dalla linea Rossa, ha reagito con estrema violenza alla richiesta di controllo del personale Atm. La dinamica si è sviluppata nel mezzanino della stazione, dove il passeggero si stava dirigendo verso l’uscita. Il sistema di controllo vigente, che richiede la vidimazione del biglietto sia in fase di ingresso che in quella di uscita dai tornelli per prevenire le frodi, ha portato al contatto tra il funzionario e lo straniero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore alla metro Lotto: aggredito con un martello per un biglietto Notizie correlate Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza bigliettoGrave episodio di violenza a Milano dove un controllore dell’Atm è stato aggredito a colpi di martello presso la fermata della metro di Lotto. In metro senza biglietto, aggredisce controllore Atm con un martelloCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Tutti gli aggiornamenti Aggredisce a martellate un controllore alla metropolitana Lotto di Milano: arrestato passeggero senza bigliettoUn 32enne è stato arrestato dopo aver aggredito un controllore con un martello alla metro Lotto di Milano che lo aveva fermato senza biglietto. Ferito un addetto alla sicurezza, dimesso con 7 giorni ... fanpage.it Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza bigliettoViolenza a Milano, alla fermata Lotto della metro, ai danni di un controllore ATM che è stato preso a martellate: arrestato l'aggressore ... virgilio.it