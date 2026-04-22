Terrore a Vigevano | assalto con fucile e ferita alla badante

Lunedì pomeriggio a Vigevano, in via Gravellona, un uomo di 50 anni ha fatto irruzione nell’abitazione di un vicino armato di un fucile calibro 12 con canne mozze e matricola abrasa, causando il panico tra i residenti. Durante l’episodio, la badante presente nell’appartamento è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno preso in custodia l’uomo e avviato le indagini.

Lunedì pomeriggio a Vigevano, in via Gravellona, un uomo di 50 anni ha scatenato il panico tra i residenti dopo aver fatto irruzione nell’abitazione di un vicino armato di un fucile calibro 12 con canne mozze e matricola abrasa. L’aggressione ha coinvolto un uomo di 75 anni e la sua collaboratrice domestica di 63 anni, ferita durante lo scontro, culminando in un lungo stallo seguito da un rapido intervento delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto del sospettato. La dinamica del violento episodio si è sviluppata quando Dritan Qafa, un muratore di origine albanese, si è presentato all’ingresso del civico 7. L’uomo ha aggredito fisicamente il proprietario della casa, identificato come Claudio, lasciandolo a terra con la maglietta lacerata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Vigevano: assalto con fucile e ferita alla badante Notizie correlate Milano, 92enne spara alla badante: la donna è gravemente ferita(Adnkronos) – Un anziano di 92 anni ha sparato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, alla badante ferendola in modo grave. Terrore a Formia: assalto alla stazione, arrestato con bimba a bordoUn uomo è stato arrestato l’8 aprile 2026 a Formia dopo aver tentato di intercettare l’ex moglie e le figlie presso la stazione ferroviaria, armato...