Milano 92enne spara alla badante | la donna è gravemente ferita

Un uomo di 92 anni ha sparato alla badante nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, causando ferite gravi alla donna. L’incidente è avvenuto in un’abitazione a Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

(Adnkronos) – Un anziano di 92 anni ha sparato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, alla badante ferendola in modo grave. E' successo in un appartamento in via Faenza, zona Barona, a Milano. L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti. La donna, una 46enne romena, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Ferita in modo grave non sembrerebbe però in pericolo di vita. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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