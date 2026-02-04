Incendio a Massa terrore nella notte Le testimonianze

Un incendio ha devastato un appartamento a Massa, nella notte. Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita. Tre carabinieri sono finiti in ospedale a causa di sintomi da intossicazione. Le forze dell’ordine sono sul posto per ricostruire cosa sia successo. La zona è stata subito evacuata, e ora si attendono ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio.

Tragedia nella notte in via Armando Angelini a Massa. Un uomo è morto nell'incendio del suo appartamento; ferita la moglie, anche tre carabinieri portati in ospedale per sintomi da intossicazione.

