incendio a massa terrore nella notte le testimonianze

4 feb 2026

Un incendio ha devastato un appartamento a Massa, nella notte. Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita. Tre carabinieri sono finiti in ospedale a causa di sintomi da intossicazione. Le forze dell’ordine sono sul posto per ricostruire cosa sia successo. La zona è stata subito evacuata, e ora si attendono ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio.

Tragedia nella notte in via Armando Angelini a Massa. Un uomo è morto nell'incendio del suo appartamento; ferita la moglie, anche tre carabinieri portati in ospedale per sintomi da intossicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Massa, incendio nella notte: muore un uomo, grave la moglie. Feriti anche 3 carabinieri

Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha causato la morte di un uomo e il grave stato della moglie.

Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima la moglie e due soccorritori

Questa notte un incendio ha devastato un appartamento a Massa.

Argomenti discussi: Lui è morto, lei gravissima. Incendio spaventoso in Italia: la tragedia in un istante.

incendio a massa terroreIncendio in un’abitazione a Massa Carrara: muore un uomo, grave la moglieTragedia nella notte a Massa (Massa Carrara), dove un incendio in un appartamento di via Armando Angelini ha causato la morte di un anziano e il grave ... thesocialpost.it

incendio a massa terroreScoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima una donna e due soccorritoriNella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per ... fanpage.it

