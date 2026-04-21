Alle prime luci dell’alba di martedì 21 aprile, un incendio è divampato all’ultimo piano di un condominio in viale Mar Jonio 9, nella zona di San Siro a Milano. Il fuoco ha costretto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato gli abitanti dell’edificio. Non si sono registrati feriti gravi, ma l’incendio ha causato danni significativi all’appartamento interessato. La causa del rogo è ancora in fase di accertamento.

Un violento rogo ha colpito l’ultimo piano di un condominio in viale Mar Jonio 9, nella zona di San Siro, martedì 21 aprile alle prime luci dell’alba. Le fiamme sono divampate poco dopo le 5:00 all’interno di un appartamento situato al quinto piano, costringendo decine di residenti a lasciare le proprie abitazioni per rifugiarsi in strada. Il fumo denso e scuro è stato visibile da gran parte del quartiere milanese, segnalando la velocità con cui il fuoco ha interessato i locali del quinto piano. L’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal comando di via Messina è stato massiccio: diverse squadre hanno lavorato con intensità per isolare il nucleo dell’incendio, riuscendo a impedire che le fiamme si estendessero agli appartamenti vicini o ai livelli sottostanti dello stabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a San Siro: rogo all’alba svuota un palazzo a Milano

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