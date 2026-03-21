Una valanga si è staccata in val Ridanna, in Alto Adige, travolgendo 25 scialpinisti. Sono stati trovati morti due uomini e sono stati soccorsi cinque feriti, di cui tre in condizioni gravi e due lievi. La slavina ha coinvolto un gruppo di escursionisti che stava praticando sci alpinistico nella zona.

BOLZANO - Distacco di una valanga in val Ridanna, in Alto Adige: è di due morti, più tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina, con un fronte di 150 metri e una lunghezza di alcune centinaia di metri, si è staccata alle 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Il bilancio Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose. Si tratta di Martin Parigger, di 62 anni, di Ridanna, che era la guida alpina di un gruppo di scialpinisti austriaci, e di Alexander Froetscher, di 56 anni, anche lui originario di Ridanna, ma residente in Austria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in val Ridanna travolge 25 scialpinisti: morti Martin Parigger e Alexander Froetscher. Cinque feriti (tre gravi e due lievi)

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