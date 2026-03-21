In val Ridanna, in Alto Adige, una valanga si è staccata travolgendo un gruppo di 25 scialpinisti. L’incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque, di cui tre in modo grave e due in modo lieve. La zona è stata immediatamente raggiunta dai soccorritori, che hanno recuperato i corpi e prestato assistenza ai feriti.

BOLZANO - Distacco di una valanga in val Ridanna, in Alto Adige: è di due morti, più tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clinica universitaria di Innsbruck. Fin dalle primissime ricostruzioni è emerso che sarebbero state coinvolte molte persone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in val Ridanna travolge 25 scialpinisti: due morti e 5 feriti (tre gravi e due lievi)

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