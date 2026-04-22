Nell'incidente avvenuto in una galleria sull'Aurelia bis, tra Albenga e Alassio, ha perso la vita Patrizia Parodi, una donna di 73 anni. L'incidente ha coinvolto anche un carro funebre e un'auto, causando il ferimento grave di un bambino. La galleria è stata chiusa temporaneamente per permettere i soccorsi e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti. La dinamica dell'incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

Una donna di 73 anni, Patrizia Parodi, è morta in un incidente stradale avvenuto in una galleria tra Albenga e Alassio sull’Aurelia bis. L’automobile su cui viaggiava assieme al nipote, di 6 anni, si sarebbe scontrata frontalmente con un carro funebre. Le condizioni di salute del bimbo, trasportato in ospedale in elisoccorso, sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo alla guida del carro funebre è rimasto lievemente ferito. L’Aurelia bis è stata momentaneamente chiusa al traffico dopo l’incidente. Incidente mortale sull'Aurelia bis tra Albenga e Alassio I soccorsi dopo l'incidente sull'Aurelia bis Chiusa...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Patrizia Parodi morta nell'incidente in galleria tra Albenga e Alassio, scontro col carro funebre: grave bimbo

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