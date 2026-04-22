Patrizia Parodi morta nell' incidente in galleria tra Albenga e Alassio sull' Aurelia bis grave il nipotino

Nella galleria tra Albenga e Alassio, lungo l'Aurelia bis, si è verificato un incidente in cui ha perso la vita una donna di 73 anni. Il nipotino della donna è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Una donna di 73 anni, Patrizia Parodi, è morta in un incidente stradale avvenuto in una galleria tra Albenga e Alassio sull’Aurelia bis. L’automobile su cui viaggiava assieme al nipote, di 6 anni, si sarebbe scontrata frontalmente con un carro funebre. Le condizioni di salute del bimbo, trasportato in ospedale in elisoccorso, sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo alla guida del carro funebre è rimasto lievemente ferito. L’Aurelia bis è stata momentaneamente chiusa al traffico dopo l’incidente. Incidente mortale sull'Aurelia bis tra Albenga e Alassio I soccorsi dopo l'incidente sull'Aurelia bis Chiusa...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Patrizia Parodi morta nell'incidente in galleria tra Albenga e Alassio sull'Aurelia bis, grave il nipotino Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra tre auto sull'Aurelia bis, due feriti: il tamponamento e poi il frontale Leggi anche: Grave poliziotto dopo l’incidente sull’Aurelia: è caduto dalla moto