Indossano la kippah e vengono picchiati da un gruppo di nordafricani | in ospedale due turisti argentini

Da ilgiornale.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due turisti argentini di religione ebrea sono stati aggrediti da un gruppo di nordafricani all’esterno di un supermercato in piazzale Siena, zona Bande Nere a Milano. I due indossavano la kippah quando sono stati picchiati e sono finiti in ospedale. L’episodio è stato segnalato come un caso di antisemitismo.

L’antisemitismo è tornato e fa ancora paura. A farne le spese sono stati due turisti argentini di religione ebrea presi di mira da un gruppo di nordafricani all’uscita di un supermercato di piazzale Siena, in zona Bande Nere a Milano. Come riferisce il Corriere della sera, i due ragazzi avevano appena finito di fare la spesa nel supermercato aperto 2424, erano circa le 22.30, e si stavano dirigendo presso il proprio alloggio ma, una volta usciti dal negozio, sono stati accerchiati da un gruppo di circa 10 uomini di origine nordafricana. I due gruppi non si conoscevano, come hanno sottolineato le vittime, ma i due argentini sono stati presi di mira in quanto indossavano la tradizionale kippah che li identificava in quel momento come ebrei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

