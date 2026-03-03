Due turisti argentini di religione ebrea sono stati aggrediti da un gruppo di nordafricani all’esterno di un supermercato in piazzale Siena, zona Bande Nere a Milano. I due indossavano la kippah quando sono stati picchiati e sono finiti in ospedale. L’episodio è stato segnalato come un caso di antisemitismo.

L’antisemitismo è tornato e fa ancora paura. A farne le spese sono stati due turisti argentini di religione ebrea presi di mira da un gruppo di nordafricani all’uscita di un supermercato di piazzale Siena, in zona Bande Nere a Milano. Come riferisce il Corriere della sera, i due ragazzi avevano appena finito di fare la spesa nel supermercato aperto 2424, erano circa le 22.30, e si stavano dirigendo presso il proprio alloggio ma, una volta usciti dal negozio, sono stati accerchiati da un gruppo di circa 10 uomini di origine nordafricana. I due gruppi non si conoscevano, come hanno sottolineato le vittime, ma i due argentini sono stati presi di mira in quanto indossavano la tradizionale kippah che li identificava in quel momento come ebrei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indossano la kippah e vengono picchiati da un gruppo di nordafricani: in ospedale due turisti argentini

Leggi anche: Aggressione antisemita a Milano: due turisti argentini aggrediti perché indossavano la kippah

Leggi anche: Milano, turisti con kippah aggrediti da nordafricani: insulti e pugni

Una selezione di notizie su Indossano la kippah e vengono picchiati...

Temi più discussi: Milano, ebrei aggrediti in strada perché indossano la kippah: uno ha il naso rotto; Aggressione antisemita a Milano, 19enne argentino all’ospedale; Un nuovo disegno di legge accende il dibattito tra le comunità religiose del Quebec; Li vedono con la kippah | botte in dieci contro due Violenza e insulti antisemiti a Milano.

Milano, ebrei aggrediti in strada perché indossano la kippah: uno ha il naso rottoL’episodio è avvenuto in piazzale Siena: due turisti argentini hanno denunciato di essere stati circondati e presi a pugni da un gruppo di 10 persone che ... milano.repubblica.it

Raid antisemita a Milano, il branco dei 10 contro due turisti ebrei con la kippah: pugni e insultiL’assalto in piazzale Siena, vittime due argentini accerchiati da un gruppo di ragazzi nordafricani. Un 19enne al pronto soccorso col naso rotto ... quotidiano.net

Milano, ebrei aggrediti in strada perché indossano la kippah: uno ha il naso rotto - la Repubblica x.com

Stili mozzafiato a Sanremo 2026: cosa indossano - facebook.com facebook