Piogge intense a Foggia verifiche tecniche sulla stabilità degli alberi | viale Europa chiusa al traffico

A causa delle intense piogge che hanno interessato la zona durante la prima settimana di aprile, sono state avviate verifiche tecniche sulla stabilità degli alberi lungo viale Europa. L’area è stata chiusa al traffico veicolare per motivi di sicurezza, dopo che le condizioni meteo estreme, con saturazione dei terreni e venti forti, sono state segnalate dalla Protezione Civile Regionale. La chiusura rimarrà in vigore fino a nuove valutazioni.

A seguito degli eventi meteo eccezionali della prima settimana di aprile - piogge intense con saturazione idrica dei suoli e venti forti, oggetto di allerta ufficiale della Protezione Civile Regionale - si è reso necessario chiudere al traffico veicolare Viale Europa - con l’istituzione del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Qualiano, alberi crollati sulla carreggiata: via Ripuaria chiusa al traffico Frana Arenzano, via Aurelia nuovamente chiusa: riaprirà dopo verifiche tecnicheNon c'è pace per la zona in cui, lo scorso 25 gennaio, si è verificata una frana che ha tenuto l'arteria chiusa per più di un mese, tagliando di... Temi più discussi: Puglia, scatta allerta arancione: attese piogge intense e forti raffiche di vento. Scuole chiuse in alcuni Comuni; Maltempo colpisce il Centro-Sud, interrotta la ferrovia Adriatica; Provincia di Foggia piegata dal maltempo, Elly Schlein ringrazia vigili del fuoco e Protezione civile per gli interventi; Maltempo in Puglia, prosegue l'allerta arancione e i disagi: il Fortore esonda nel Foggiano, strade chiuse e stop ai treni FOTO/VIDEO Allerta rossa nel sub appennino dauno. Foggia, chiusa temporaneamente al traffico Viale Europa per interventi di trazione delle alberatureA seguito degli eventi meteo eccezionali della prima settimana di aprile - piogge intense con saturazione idrica dei suoli e ... immediato.net Provincia di Foggia piegata dal maltempo, Elly Schlein ringrazia vigili del fuoco e Protezione civile per gli interventiLa Puglia alle prese con l’ondata di maltempo che sta colpendo diverse regioni del Centro-Sud. Piogge intense e fenomeni atmosferici ... immediato.net Piogge intense e temperature in calo, l’alta pressione lascerà il Piemonte: le previsioni x.com Maltempo, vigneti in ginocchio tra Sangro e Vastese Le piogge intense e persistenti registrate dal 30 gennaio al 3 aprile 2026 avrebbero provocato gravi criticità al comparto agricolo abruzzese, con danni diffusi ai vigneti e terreni saturi d’acqua. Second - facebook.com facebook