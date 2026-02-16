Lotta all' evasione fiscale nel 2024 recuperati dai Comuni veneti poco più di 111 mila euro

Nel 2024, i Comuni veneti hanno recuperato poco più di 111 mila euro grazie alle nuove strategie contro l’evasione fiscale. Questo risultato deriva dall’intensificazione dei controlli e dalle verifiche incrociate sui redditi dei cittadini. I soldi recuperati saranno destinati a servizi sociali e progetti di assistenza per le fasce più deboli. La lotta all’evasione si conferma come uno strumento pratico per rafforzare le finanze pubbliche locali.

Quale potrebbe essere lo strumento più efficace per recuperare risorse da destinare a un welfare sempre più in difficoltà e sempre più soggetto alle privatizzazioni? La lotta all’evasione fiscale. È quanto spiegano dallo Spi Cgil del Veneto, sottolineando che con questa battaglia di legalità si potrebbero recuperare molti soldi pure in Veneto, regione che, pur essendo fra le più virtuose d’Italia sotto questo profilo, conta circa 8 miliardi di mancato gettito a causa proprio del sommerso. Ma l’opportunità, pur ghiotta, non farebbe gola agli amministratori locali, come mostrerebbero i dati. Nel 2024 solo 26 Comuni hanno individuato irregolarità di varia natura, ovvero il 4,7% del totale, contro i 31 dell’anno precedente.🔗 Leggi su Veronasera.it Evasione fiscale in Regione Campania, nel 2025 recuperati 102,2 milioni di euro da Irpef e Irap non versate Nel 2025, la Regione Campania ha recuperato 102,2 milioni di euro tramite il recupero di Irpef e Irap non versate. Recupero fiscale supera i 1,7 milioni di euro grazie alla lotta all’evasione nel 2025 Nel 2025, il Comune di San Vincenzo ha fatto un passo importante contro l’evasione fiscale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Blog | Evasione fiscale in Italia: oltre 72 miliardi evasi, un affare che continua; Lotta all’evasione fiscale . Controllate 72 auto di lusso: 13 segnalazioni per irregolarità; Quanti sono (realmente) gli evasori totali; Fisco: 11 miliardi recuperati dall'Agenzia delle Entrate, ma mancano 6mila dipendenti. Lotta all'evasione fiscale, nel 2024 recuperati dai Comuni veneti poco più di 111 mila euroMa l’opportunità, pur ghiotta, non farebbe gola agli amministratori locali, come mostrerebbero i dati. veronasera.it Il rapporto Ue sull’evasione fiscale ci espone alla vergogna internazionale: evadere in Italia è ancora un buon affareLavoratori autonomi responsabili del 60% dell'evasione. Un'azione incisiva potrebbe ridurre il debito pubblico dal 138% al 114% ... ilfattoquotidiano.it Cateno De Luca. . Il risanamento finanziario dell'ente,lotta all'evasione, digitalizzazione dell'ente... - facebook.com facebook In Italia scovati 86mila invisibili al fisco. Come una piccola città. In arrivo 2,4 milioni di lettere. Upb, se continua la lotta all'evasione il debito giù di 4-6 punti #ANSA x.com