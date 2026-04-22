Terranuova teatro e memoria per il 25 Aprile

A Terranuova, il 25 aprile, si svolgerà un evento che unisce teatro e memoria per commemorare la Festa della Liberazione. L’iniziativa si terrà in diverse location della città e prevede rappresentazioni teatrali legate alla storia del 25 aprile, coinvolgendo anche le scuole e il pubblico locale. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di quei momenti e promuovere la partecipazione civile tra le nuove generazioni.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Un’iniziativa che intreccia teatro, storia e riflessione civile per celebrare il Festa della Liberazione e rilanciare il valore della partecipazione democratica, soprattutto tra le nuove generazioni. È questo lo spirito di “Democrazia a portata di mano”, l’evento promosso dalla Consulta Giovani di Terranuova Bracciolini, in programma sabato 25 aprile alle ore 15.30 all’Auditorium Le Fornaci. Al centro dell’iniziativa la volontà di rendere accessibili e attuali i principi della democrazia, dell’antifascismo e della cittadinanza attiva, attraverso linguaggi capaci di coinvolgere i più giovani. In questa direzione si inserisce la scelta di un originale adattamento teatrale che attraversa alcune delle pagine più significative della storia politica e civile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova, teatro e memoria per il 25 Aprile Notizie correlate Tra memoria e gioventù: modifiche alla viabilità per il 25 aprileSabato 25 aprile Agrigento si prepara a vivere una giornata di intensa partecipazione sociale, divisa tra l'omaggio solenne ai caduti della... Roma il 25 aprile: tra memoria della Resistenza e musei gratuitiRoma si prepara a vivere una giornata di profonda stratificazione sociale e culturale il prossimo 25 aprile, quando la capitale italiana intreccerà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sabato a teatro con il Polvarone e tante stagioni; Terranuova Bracciolini: il 25 aprile all’Auditorium le Fornaci lo spettacolo Democrazia a portata di mano; A Laterina va in scena La zona tranquilla: equivoci e memoria nella Firenze del 1944; Tutti gli eventi del giorno della Festa della Liberazione in provincia di Arezzo. Terranuova, teatro e memoria per il 25 AprileArezzo, 22 aprile 2026 – Un’iniziativa che intreccia teatro, storia e riflessione civile per celebrare il Festa della Liberazione e rilanciare il valore della partecipazione democratica, soprattutto t ... lanazione.it Terranuova celebra il Giorno della MemoriaVenerdì 30 gennaio, alle ore 21.15, il Teatro Auditorium Le Fornaci ospiterà lo spettacolo Lettere alla Memoria, a cura dello StrasseLab, laboratorio teatrale diretto da Miriam Calautti. Arezzo, 27 ... lanazione.it CRT: innovazione tecnologica negli ambulatori di Terranuova Bracciolini. - facebook.com facebook