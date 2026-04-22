Terranuova dialogo interreligioso e pace al centro dell’incontro alle Fornaci

Lunedì sera all’Auditorium “Le Fornaci” di Terranuova Bracciolini si è svolto un incontro dedicato al dialogo tra le religioni e alla ricerca della pace. La sala era piena e il pubblico presente ha seguito con attenzione le discussioni intorno al tema “Fedi diverse, un solo messaggio – Ricercare la pace in tempi di guerra”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse comunità religiose.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Sala gremita e pubblico attento lunedì sera all’Auditorium “Le Fornaci” di Terranuova Bracciolini, dove si è svolto l’incontro “Fedi diverse, un solo messaggio – Ricercare la pace in tempi di guerra”. Un appuntamento che ha unito partecipazione e profondità di contenuti, intercettando un bisogno sempre più diffuso di confronto in una fase storica segnata da tensioni e conflitti a livello internazionale. Protagonisti del dibattito Bernardo Gianni, Enrico Fink e Zoheir Rabia, che hanno offerto prospettive diverse ma convergenti sui temi della pace, del dialogo interreligioso e delle dinamiche dei conflitti contemporanei.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova, dialogo interreligioso e pace al centro dell’incontro alle Fornaci Notizie correlate “Fedi diverse, un solo messaggio", a Terranuova il confronto interreligioso sulla paceProsegue il ciclo di iniziative promosso dal Coordinamento Valdarno per la Pace, avviato lo scorso febbraio con l’obiettivo di favorire un percorso... Leggi anche: “Io come una farfalla” il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terranuova Bracciolini, confronto interreligioso sulla pace; Fedi diverse, un solo messaggio. Oggi a Le Fornaci di Terranuova un confronto interreligioso sulla pace; Auditorium Le Fornaci gremito per il dialogo tra fedi; Dialogo tra fedi e impegno civile: partecipazione e riflessione all’Auditorium Le Fornaci. Terranuova, dialogo interreligioso e pace al centro dell’incontro alle FornaciArezzo, 22 aprile 2026 – Sala gremita e pubblico attento lunedì sera all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, dove si è svolto l’incontro Fedi diverse, un solo messaggio – Ricercare la ... lanazione.it Auditorium Le Fornaci gremito per il dialogo tra fediArezzo, 21 aprile 2026 – Auditorium Le Fornaci gremito per il dialogo tra fedi, voci a confronto per costruire la pace. Auditorium Le Fornaci gremito, ieri sera, per un confronto che ha saputo unir ... lanazione.it CRT: innovazione tecnologica negli ambulatori di Terranuova Bracciolini. - facebook.com facebook