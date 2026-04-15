Fedi diverse un solo messaggio a Terranuova il confronto interreligioso sulla pace

A Terranuova si è svolto un incontro interreligioso promosso dal Coordinamento Valdarno per la Pace, che prosegue il ciclo di iniziative iniziato a febbraio. L’obiettivo di questi eventi è sensibilizzare il pubblico sui temi della pace e del dialogo tra diverse culture e religioni. Durante l’evento, rappresentanti di varie fedi hanno condiviso un messaggio comune di speranza e collaborazione, nonostante le differenze di credo.

Prosegue il ciclo di iniziative promosso dal Coordinamento Valdarno per la Pace, avviato lo scorso febbraio con l’obiettivo di favorire un percorso di sensibilizzazione pubblica sui temi della pace e del dialogo tra culture e religioni. Lunedì 20 aprile alle ore 18, all’auditorium Le Fornaci, è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Coranica a Lucca: il dialogo tra fedi per la paceLa mostra Coranica apre oggi a Lucca, nella chiesa di San Cristoforo, per promuovere il dialogo tra Islam e Cristianesimo. Il Papa denuncia l’aborto come minaccia alla pace, ricordando il messaggio di Madre Teresa sulla dignità della vita.Il Papa ha lanciato un nuovo appello alla pace, collocando l’aborto al centro della sua riflessione sul futuro della convivenza umana. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fedi diverse, un solo messaggio: lunedì a Terranuova il dialogo interreligioso per la pace con Padre Bernardo Gianni; Oltre il pregiudizio, quando Bibbia e Corano si incontrano; Sharif Mohamed: imam e guida di un centro civico aperto a tutte le fedi; Un villaggio attorno ai bambini. Arriva Molte Fedi kids, le sfide dell’educazione. Natale a Torpignattara: la parrocchia come tenda di Dio tra culture e fedi diverseTorpignattara, un quartiere periferico della Capitale, tra la Tuscolana e la Casilina, dove convivono da decenni cittadini italiani e stranieri di diverse culture e religioni. Qui il Natale diventa ... agensir.it Nasce Molte Fedi Kids: Educhiamo bambini e ragazzi alle differenzePrende il via lo spin-off di Molte Fedi rivolto in modo particolare a bambini e adolescenti ma anche genitori, insegnanti, allenatori ed educatori. bergamonews.it Sulle orme di Sant’Agostino un ponte tra culture e fedi diverse Dio non è con i malvagi e i prepotenti ma con i piccoli e gli umili Il messaggio di Leone nell’antica Ippona, dove Agostino fu vescovo x.com In futuro potrebbero esserci altri incontri con rappresentanti di fedi diverse - facebook.com facebook