io come una farfalla il 27 febbraio al teatro le fornaci di terranuova bracciolini

Il teatro Le Fornaci a Terranuova Bracciolini ospita lo spettacolo “Io come una farfalla” il 27 febbraio alle 21.15, poiché il pubblico ha richiesto un evento coinvolgente. La rappresentazione, che affronta temi di trasformazione e libertà, coinvolge attori locali e artisti emergenti. La scena si anima con luci e musica dal vivo, attirando appassionati di teatro e curiosi della zona. La serata promette emozioni intense e riflessioni profonde.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Questo venerdì 27 febbraio, alle ore 21.15, il teatro auditorium Le Fornaci ospiterà lo spettacolo teatrale “Io come una farfalla”, prodotto da A.B.C. arte, con testi e regia di Laura Becattini. Lo spettacolo racconta il percorso di Davide, un ragazzo che di giorno lavora in banca e di sera si esibisce come Drag Queen, alla ricerca di una piena affermazione della propria identità. Sul palco, Antonio Cacciapuoti, Giulia Girolami, Daniela Alessandri e Laura Becattini interpretano con intensità e sensibilità una storia che intreccia momenti di dolore, gioia e leggerezza, accompagnati da monologhi, canzoni e interazioni sceniche, rendendo lo spettacolo coinvolgente e profondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Musica e teatro alle Fornaci di TerranuovaUn fine settimana ricco di eventi attende il pubblico delle Fornaci di Terranuova Arezzo, con spettacoli di musica e teatro nelle rassegne Diffusioni Music e Diffusioni Kids.

