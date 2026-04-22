Terni una grande Giulia Colarieti stacca il pass per il mondiale | Ho fatto il minimo e superato il primo ostacolo

A Terni, Giulia Colarieti ha ottenuto la qualificazione per il campionato mondiale Under 20 di Eugene, in programma dal 5 al 9 agosto. La atleta dell’Athletic Terni ha superato il primo ostacolo con il minimo richiesto, confermando il suo ruolo tra le migliori nella sua categoria. La sua prestazione rappresenta un passo importante nel percorso verso la competizione internazionale.

Ha staccato il pass per il mondiale Under 20 di Eugene (5-9 agosto) confermandosi atleta ‘top’. La portacolori dell’Athletic Terni Giulia Colarieti si è regalata un’altra grande gioia. Al termine del quinto trofeo nazionale Csen organizzato dall’Atletica Capanne, sul campo del Santa Giuliana, ha.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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