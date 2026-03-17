Basket il DREAM Pisa vince a SMiniato e stacca il pass per i play-off in DR2

Il DREAM Pisa ha conquistato una vittoria importante a S. Miniato, assicurandosi la qualificazione ai play-off in DR2. La squadra ha prevalso sugli avversari con un risultato convincente, permettendosi di staccare il biglietto per la fase successiva della competizione. La partita si è conclusa con un netto vantaggio per la formazione pisana, che ha dimostrato determinazione e precisione sul campo.

Pisa, 17 marzo 2026 – Primo obiettivo della stagione raggiunto per il DREAM Basket Pisa, che vince nettamente a S.Miniato, staccando matematicamente il pass per i play-off, a cinque giornate dalla conclusione del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paganucci hanno rispettato il pronostico, grazie ad una buona prestazione, che ha proiettato Cosci e compagni al terzo posto, a soli 6 punti dalla capolista Fortezza Livorno, fermata nel derby con la Liburnia.. LA CRONACA – I gialloblù indirizzano subito la gara grazie a un primo quarto giocato con attenzione su entrambe le metà campo, chiuso sul 15-30. Da lì in avanti il DREAM mantiene il controllo dell’incontro, riuscendo a gestire ritmo e vantaggio con continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il DREAM Pisa vince a S.Miniato e stacca il pass per i play-off in DR2 Articoli correlati Basket, in DR2, il DREAM Pisa cerca l'allungo in casa con FollonicaPisa, 19 febbraio 2026 – Alla quinta giornata di ritorno, con nove gare della regular season da disputare, il girone costiero del campionato di... Basket, il DREAM Pisa inizia l’anno col botto in DR2, in casa con US LivornoPisa, 11 gennaio 2025 – Inizio di nuovo anno col botto per il DREAM Basket Pisa, impegnato in casa con la US Livorno, seconda in Divisione Regionale... Aggiornamenti e notizie su Basket il DREAM Pisa vince a S Miniato... Temi più discussi: Pallacanestro Grosseto batte Pisa Ies 96-84: rimonta nel finale e playoff ancora aperti; The basketball dream: il sogno di Marco Belinelli e l'amore per lo sport in un film; Basket, va al GMV il derby pisano di Divisione Regionale 2 con il DREAM; Basket va al Dream il derby pisano di Divisione Regionale 2 contro il Gmv. Basketball, GMV wins the Pisa Regional Division 2 derby against DREAMDavanti al pubblico delle grandi occasioni, sono risultate fatali per gli ospiti alcune banali disattenzioni nei momenti topici di un match molto equilibrato ... sport.quotidiano.net Basket, va al GMV il derby pisano di Divisione Regionale 2 con il DREAMDavanti al pubblico delle grandi occasioni, sono risultate fatali per gli ospiti alcune banali disattenzioni nei momenti topici di un match molto equilibrato ... msn.com Dopo 32 anni di assenza, l'Italia del basket femminile conquista il pass per il torneo più prestigioso. Un'impresa che profuma di riscatto, fatica e sorellanza, in un Paese che troppo spesso dimentica le sue eccellenze quando sono donne x.com Basket B2/M, Lions Bisceglie dominano sul parquet di Pesaro - facebook.com facebook