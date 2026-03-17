Basket il DREAM Pisa vince a SMiniato e stacca il pass per i play-off in DR2

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il DREAM Pisa ha conquistato una vittoria importante a S. Miniato, assicurandosi la qualificazione ai play-off in DR2. La squadra ha prevalso sugli avversari con un risultato convincente, permettendosi di staccare il biglietto per la fase successiva della competizione. La partita si è conclusa con un netto vantaggio per la formazione pisana, che ha dimostrato determinazione e precisione sul campo.

Pisa, 17 marzo 2026 – Primo obiettivo della stagione raggiunto per il DREAM Basket Pisa, che vince nettamente a S.Miniato, staccando matematicamente il pass per i play-off, a cinque giornate dalla conclusione del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paganucci hanno rispettato il pronostico, grazie ad una buona prestazione, che ha proiettato Cosci e compagni al terzo posto, a soli 6 punti dalla capolista Fortezza Livorno, fermata nel derby con la Liburnia.. LA CRONACA – I gialloblù indirizzano subito la gara grazie a un primo quarto giocato con attenzione su entrambe le metà campo, chiuso sul 15-30. Da lì in avanti il DREAM mantiene il controllo dell’incontro, riuscendo a gestire ritmo e vantaggio con continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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